Turistler otelden çıkmayınca esnaf, kepenk kapatıp otellerin önünde göbek attı, halay çekti

Antalya’nın turizm oteller bölgesindeki 800’e yakın esnaf, turistlerin otellerden çıkıp dükkanlarına gelmediği gerekçesiyle ilginç bir eyleme imza attı. Kepenklerini kapatan esnaflar, 5 yıldızlı otellerin önünde toplanıp önce göbek attı, ardından halay çekti. Turizm başkenti Antalya’nın önemli destinasyonları arasında yer alan Kemerağzı Mahallesi Kundu bölgesindeki esnaflar, bölgedeki 5 yıldızlı lüks otellerde konaklayan turistlerin dükkanlarına uğramadığı gerekçesiyle eylem yaptı. Yaklaşık 800’e yakın esnaf, 13.00-15.00 arası kepenk kapattı. Turistlerin çevre kirliliği, dilenci ve başıboş köpeklerden dolayı dışarıya çıkmadığını ileri süren esnaflar, marka avukatların polis eşliğinde dükkanlara yapılan baskınlardan dolayı da yine turistlerin ürktüğünü iddia etti.

“Marka avukatları baskını turisti tedirgin ediyor”

Konuya ilişkin açıklama yapan Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, bölgedeki 800 esnafın sıkıntılı olduğunu vurgulayıp Kundu’nun turizmde önemli bir destinasyon olduğuna işaret etti. Kanmaz, “Bir taraftan köpekler, bir taraftan dilenciler, bir taraftan satıcılar aşırı derecede turistleri rahatsız ediyor. Derelerin temizliğinin yapılmasını istiyoruz. Ayrıca marka avukatlar baskınlar yapıyor. Yapmasınlar demiyoruz ama biz bu baskınlardan bıktık. Tomalarla çevik kuvvetlerle polis ile geliyorlar. Bu olumsuzluğu gören turistler korkuyor. Bu ürünleri satan esnaf arkadaşlar ülke ekonomisine milyonlarca döviz kazandırıyor. Lütfen yetkili büyüklerimizden bu konuya bir çözüm istiyoruz” dedi.

Turistleri otellerden dışarıya çıkarmak için var güçleriyle uğraştıklarını dile getiren Kanmaz, “Bölgemizi güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir taraftan köpek, bir taraftan dilenci, bir taraftan seyyar satıcı korkusu turistlerimizi taciz ediyor. Şuan bu sıkıntıları dile getirmek için dükkanların tamamı kepenk kapatmış durumda. Otel sahiplerimizden Allah razı olsun, onlar sayesinde ekmek yiyoruz. Bizim sayemizde de yüzlerce binlerce insan ekmek kazanıyor. Bu şenliği yapmak zorunda kaldık. Turistlerimiz otelden çıkmıyor. Yabancı menşeli tur operatörleri dışarıda can güvenliği yok diye yalan söylüyorlar. Biz de ne kadar medeni olduğumuz, ne kadar görsel olduğumuzu anlatmak için böyle bir gösteri yaptık.” diye konuştu.

25 yıllık esnaf Cumali Aslan da kaliteli turistin gelmemesinden dolayı esnafların kira ödemekte zorlandığını dile getirdi. Aslan, turistlerin otellerde tam pansiyon konakladığı için sıkıntı yaşadıklarını, çıkan turistlerin de acenteler tarafından farklı noktalara götürüldüğünü ileri sürdü.

