İlçenin turizmi için önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Urgancıoğlu, kültür turizmi açısından Safranbolu'nun ülkenin önde gelen yerlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Bu nedenle yılın her mevsimi ilçelerinde turist ağırladıklarını ifade eden Urgancıoğlu, "İstanbul, Ankara, Bolu, Bursa, Zonguldak, Düzce, Eskişehir, Kocaeli ve Sakarya gibi illerden, ayrıca Uzak Doğu'dan çok turist geliyor. Kurban Bayramı'nda ilçemizde 'çifte bayram' yaşandı diyebiliriz. Bayramın ilk 2 gününde ilçemize günübirlikçilerle birlikte yaklaşık 75 bin turist geldi. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Lokum ikramlarımız oluyor. Rehberlik hizmetleri var. Bayram tatili sonunda ilçemizde yaklaşık 200 bin turisti ağırlamış olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

