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Turistler, Safranbolu'da "çifte bayram" yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun ilgi görüyor - Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Özlem Urgancıoğlu: - "İstanbul, Ankara, Bolu, Bursa, Zonguldak, Düzce, Eskişehir, Kocaeli ve Sakarya gibi illerden, ayrıca Uzak Doğu'dan çok turist geliyor. Kurban Bayramı'nda ilçemizde 'çifte bayram' yaşandı diyebiliriz. Bayramın ilk 2 gününde ilçemize günübirlikçilerle birlikte yaklaşık 75 bin turist geldi"

Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçiler yoğunluk oluşturuyor.

Herhangi mimari plana dayanmaksızın 18, 19. ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, 3 katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla otel ve pansiyonların tamamı doldu.

Çeşitli tur ve geziler kapsamında ilçeye gelen turistler, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların yanı sıra Mencilis Mağarası, Kristal Cam ve Hıdırlık seyir teraslarına akın etti.

"Korumanın başkenti" adıyla anılan ve dünyanın "en iyi korunan 20 kent"i arasında gösterilen tarihi ilçeye, bayram tatilinin ilk 2 gününde günübirlikçilerle yaklaşık 75 bin turist geldi.

- "Bayram tatili sonunda yaklaşık 200 bin turisti ağırlamış olmayı hedefliyoruz"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Özlem Urgancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ilçenin bayram tatili dolayısıyla turistlerin akınına uğradığını söyledi.

İlçenin turizmi için önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Urgancıoğlu, kültür turizmi açısından Safranbolu'nun ülkenin önde gelen yerlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Bu nedenle yılın her mevsimi ilçelerinde turist ağırladıklarını ifade eden Urgancıoğlu, "İstanbul, Ankara, Bolu, Bursa, Zonguldak, Düzce, Eskişehir, Kocaeli ve Sakarya gibi illerden, ayrıca Uzak Doğu'dan çok turist geliyor. Kurban Bayramı'nda ilçemizde 'çifte bayram' yaşandı diyebiliriz. Bayramın ilk 2 gününde ilçemize günübirlikçilerle birlikte yaklaşık 75 bin turist geldi. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Lokum ikramlarımız oluyor. Rehberlik hizmetleri var. Bayram tatili sonunda ilçemizde yaklaşık 200 bin turisti ağırlamış olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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Karabük kurban bayramı Özlem Urgancıoğlu Safranbolu turist

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