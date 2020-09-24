Turistler sınıfta kaldı! Ne maske umurlarında ne mesafe

Yeni tip korona virüs (Covid-19) döneminde en çok tercih edilen turizm şehirlerinden biri olarak öne çıkan Antalya'ya, günlük 40 bin yabancı turist geliyor. Şehrin farklı bölgelerinde tatil yapan turistlerden bazılarının maske takmadığı, takanların da hatalı taktığı görülüyor. Kent merkezinde kalabalık gruplar halinde gezen turistlerin rahat tavırları dikkat çekiyor. Maske konusunda Antalya'da yerleşik olarak yaşayan yabancı uyruklu misafirlerin ise daha dikkatle olduğu göze çarpıyor.

Türkiye geneli maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimler de arttırıldı. İşlek caddelerde polis ekipleri tarafından denetim yapılırken, takmayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanıyor. Vatandaşlar gibi maske takma hassasiyeti göstermeyen turistlerin, büyük bölümünün maskesiz gezmeye devam ettikleri ya da maskeyi çenelerinin altına taktıkları görüldü. Sosyal mesafe kuralına da uymadıkları gözlenen turistler, yapılan uyarıları da dikkate almıyorlar. Aynı zamanda maskesiz bazı turistlerin, kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark ettikten sonra çenelerindeki maskeyi yüzlerine geçirdikleri, bazılarının da ceplerindeki maskeyi çıkartıp taktıkları görüldü.