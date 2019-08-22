Turistlere ateş açıp gasp eden 2 kişi tutuklandı

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de bir kafede oturan iki Arap turist, motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahla gasp edildi. Şüpheliler, kendilerine direnen turiste 3 el ateş etti. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Turistleri silahla ateş açarak gasp eden şüpheliler mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos Cuma günü, 02.00 sıralarında, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşti. Suudi Arabistan uyruklu iki turist A.S. (35) ve kardeşi A.S. kafe önündeki oturdukları sırada kasklı iki motosikletli yanlarına yaklaştı. Motosikletten inen bir şüpheli, silahını doğrultarak Arap turistleri gasp etmeye çalıştı. Şüpheli, turistlerin kendine direnmesi üzerine 3 el ateş etti. Turistlerden biri bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Turistlerin telefon ve çantasını alan gaspçılar olay yerinden motosikletle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bir turist, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.