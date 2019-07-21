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Turistlere hanuçuluk yapan komşusunu uyardı darp edildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 20:46 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kuyumcu Fatih Koparan (37), çantacılık yapan yan komşusu O.B.'yi hanutçuluk yapmaması konusunda uyarınca çıkan tartışmanın ardından yumrukla darp edildi.  Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kemal Elgin Bulvarı'nda üzerinde meydana geldi.

Turistlere hanuçuluk yapan komşusunu uyardı darp edildi 

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kuyumcu Fatih Koparan (37), çantacılık yapan yan komşusu O.B.'yi hanutçuluk yapmaması konusunda uyarınca çıkan tartışmanın ardından yumrukla darp edildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kemal Elgin Bulvarı'nda üzerinde meydana geldi. Kuyumcu Fatih Koparan, iddiaya göre çanta satan yan komşusu O.B.'yi birkaç defa yabancı turistlere yönelik hanutçuluk ve taciz etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Koparan'ın iddiasına göre Komşusu uyarılara aldırış etmeyince dükkan sahibine ve polise şikayet etti. Bunun üzerine Koparan'ı O.B., kendi dükkanına konuşma bahanesiyle çağırdı. Cep telefonunun kamerasını açarak O.B.'nin dükkanına giden Koparan tartışmaya başladı. Yaşanılanları kameraya çeken kuyumcu, sözlü hakarete uğrayarak yumrukla darp edildi. Yaşadıklarını yazarak görüntüleri sosyal medyada paylaşan Koparan kendisini darp eden komşusunda şikayetçi oldu.
3 GÜN KAPATMA CEZASI VERİLDİ.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çanta dükkânı çalışanları hakkında geçen hafta çok sayıda şikâyet geldiği ve kamera ile yapılan çekim sonucu hanutçuluk yaptığını tespit etti. Kaymakamlık tarafından alınan karar ile çanta dükkânına hanutçuluktan 3 gün kapatma cezası verildi.
İMAJIMIZ HANUTÇULUK NEDENİYLE DİPTE
Yaşadığı olayı anlatan kuyumcu Fatih Koparan, "Sosyal medyada gezgin kimliğim ile tanınıyorum. Uzun bir süre hanutçuluk ile mücadele ediyorum. Marmaris'te birçok işletme komşum gibi sürekli turistleri taciz ediyorlar. Çantacı komşum sezon başında buraya taşındı. Aylardır hanutçuluk yapıp turistleri kaldırımda yürütmüyorlar. Komşuluk hakkı diye bir süre ses çıkartmadım. Bir kere isim vermeden polise şikâyet ettim. Dükkan sahibi ve birçok kişi uyardı ama dinlemediler. Benim dükkânımın önüne gelerek turistleri rahatsız ediyorlar. Bunların hepsi güvenlik kameramda var. Bir İrlandalı müşterim alışverişe dükkânıma geldi. İrlandalı turistin alışveriş sonrası arkasından komşum dükkânıma gelip 'Sana müşteri yönlendirdik hanut ve komisyon vermeniz gerekiyor' dedi. Ben para vermeyince müşterimin telefonunu alıp 'Bu seni dolandırdı, sana daha ucuz kuyumcu buluruz' mesajı atmışlar.17 yıllık müşterim atılan mesajları bana gösterdi. Cumartesi saat 17.00 sıralarında çantacı komşum beni dükkânına çağırdı. Sinirli şekilde çağırdığı için bir şey olacağını anladım ve cep telefonu kameramı çalıştırarak dükkânına gitti. Şikâyet ettiğim için ağza alınmayacak hakaret ve tehdit etti. Turistlere rahatsızlık vermemelerini, yaptıkları hanutçuluk nedeniyle kimsenin dükkan önünden geçmediğini söyledim. Yumrukla darp edildim. Darp edilmem ve tüm o hakaretler cep telefonu kameramda mevcut. Poliste şikayetçi olup görüntüleri teslim ettim. Yanımda çalışan 53 yaşında kadına ve bana ağza alınmayacak hakaretler yapıldı. Şu an ben ve çalışanımın can güvenliği yok. Türkiye'nin turizm şehirlerinde en büyük sorun hanutçuluk. Turistleri taciz olarak tabir edilen hanutçuluk üzerine hiç birşey yapılmıyor. Yapılamadığı için bende farkındalık yaratmak ve yetkilileri daha duyarlı denetim yapmalarını sağlamak için sosyal medyamda paylaştım." diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Turistlere hanuçuluk yapan komşusunu uyardı darp edildi Turistlere hanuçuluk yapan komşusunu uyardı darp edildi Turistlere hanuçuluk yapan komşusunu uyardı darp edildi Turistlere hanuçuluk yapan komşusunu uyardı darp edildi

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