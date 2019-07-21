Turistlere hanuçuluk yapan komşusunu uyardı darp edildi 

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kuyumcu Fatih Koparan (37), çantacılık yapan yan komşusu O.B.'yi hanutçuluk yapmaması konusunda uyarınca çıkan tartışmanın ardından yumrukla darp edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kemal Elgin Bulvarı'nda üzerinde meydana geldi. Kuyumcu Fatih Koparan, iddiaya göre çanta satan yan komşusu O.B.'yi birkaç defa yabancı turistlere yönelik hanutçuluk ve taciz etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Koparan'ın iddiasına göre Komşusu uyarılara aldırış etmeyince dükkan sahibine ve polise şikayet etti. Bunun üzerine Koparan'ı O.B., kendi dükkanına konuşma bahanesiyle çağırdı. Cep telefonunun kamerasını açarak O.B.'nin dükkanına giden Koparan tartışmaya başladı. Yaşanılanları kameraya çeken kuyumcu, sözlü hakarete uğrayarak yumrukla darp edildi. Yaşadıklarını yazarak görüntüleri sosyal medyada paylaşan Koparan kendisini darp eden komşusunda şikayetçi oldu.

3 GÜN KAPATMA CEZASI VERİLDİ.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çanta dükkânı çalışanları hakkında geçen hafta çok sayıda şikâyet geldiği ve kamera ile yapılan çekim sonucu hanutçuluk yaptığını tespit etti. Kaymakamlık tarafından alınan karar ile çanta dükkânına hanutçuluktan 3 gün kapatma cezası verildi.