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Turistlere para karşılığında fotoğraf çektiriyordu! KGYS kameralarına takıldı, maymuna el konuldu

31.07.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahıs sırtına aldığı parmak cinsi maymunla turistlere para karşılığı fotoğraf çektiriyordu. Şahsın maddi menfaat sağladığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile para alışverişi tespit edilirken, maymuna ise el konuldu.

Turistlere para karşılığında fotoğraf çektiriyordu! KGYS kameralarına takıldı, maymuna el konuldu

Olay, Çıldır Mahallesi Uzun Yalı bölgesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın sırtına aldığı parmak cinsi maymunla bölgede gezerek turistlere para karşılığı maymunla fotoğraf çektirdiği ihbarı üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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MAYMUN, MİLLİ PARKLAR GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLECEK

KGYS kameralarından sokağı gözetim altına alan ekipler, şahsı ve fotoğraf çekimi sonrası para alışverişini tespit etti. Bölgeye yönlendirilen polis ekibi tarafından şahıs sokak üzerinde durduruldu. İsminin S.K. (34) olduğu belirlenen şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Parmak cinsi maymuna da el konulurken, maymunun Milli Parklar görevlilerine teslim edileceği öğrenildi. (İHA)

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