Turistlere para karşılığında fotoğraf çektiriyordu! KGYS kameralarına takıldı, maymuna el konuldu

Olay, Çıldır Mahallesi Uzun Yalı bölgesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın sırtına aldığı parmak cinsi maymunla bölgede gezerek turistlere para karşılığı maymunla fotoğraf çektirdiği ihbarı üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

MAYMUN, MİLLİ PARKLAR GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLECEK

KGYS kameralarından sokağı gözetim altına alan ekipler, şahsı ve fotoğraf çekimi sonrası para alışverişini tespit etti. Bölgeye yönlendirilen polis ekibi tarafından şahıs sokak üzerinde durduruldu. İsminin S.K. (34) olduğu belirlenen şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Parmak cinsi maymuna da el konulurken, maymunun Milli Parklar görevlilerine teslim edileceği öğrenildi. (İHA)

