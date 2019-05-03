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Turistlere Seyfe Gölü'ndeki martıların görsel şovuna davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, yerli ve yabancı turistleri Seyfe Gölü'nde yavrulamaya hazırlanan martıların görsel şovuna davet etti - SEYGED Başkanı Ömer Çetiner: - "Tur rehberlerimizden turizm paketlerine kuş cennetimizi ve Kırşehir'in güzelliklerini de eklemelerini talep ediyoruz. Kuş cennetindeki martıların görsel şöleni ve bir orkestra gibi çıkardıkları seslerin turistleri etkileyeceğine inanıyorum"

KIRŞEHİR (AA) - Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, yerli ve yabancı turistleri, Seyfe Gölü'nde martıların görsel şovunu izlemeye davet etti.

Çetiner, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, göçmen kuşların dünyadaki dört ayrı göç yolundan birinin üzerinde bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin turna, ördek, flamingo, angıt ve martılarla şenlendiğini söyledi.

Doluluk oranının yüzde 80'lere kadar yükselmesi nedeniyle 10 bin 700 hektar alandaki gölde görenleri hayran bırakan görsel şölen oluştuğunu ifade eden Çetiner, uzun yıllardan sonra martıları bu kadar yoğun gördüklerini ifade etti.

Martıların göldeki sazlık ve turbalık alanlarda yavrulamaya hazırlandığını belirten Çetiner, şöyle konuştu:

"Misafirlerimizin ve göçmen kuşlarımızın sayısı son yağışlarla arttı. Daha önce turnaları ağırlamıştık, angıtlar vardı burada. Ördekler ve binlerce flamingo halen burada konaklamaya devam ediyor. Son günlerde martı sayısında büyük bir artış gözlemledik. Burada bulunmalarının nedeni, göl içindeki adacıkta yavrulama ve yumurtlama dönemini geçirecek olmaları. Gölümüzde daha yüzlerce martı dünyaya gelecek."

Gölün, Türkiye'nin çok önemli sulak alanlarından olduğunu vurgulayan Çetiner, "Göl tabanımız geçirgen olmayan çorak toprak. Yağışların etkisiyle biriken su, güzellik oluşturdu. Maalesef, gölü besleyen üç ana pınarımızdan su girişi yok. Özellikle Seyfe pınarından gelecek su girişi çok önemli. Çünkü oradan gelen su ile turbalıklar, sazlık alanlar, adacıklar oluşuyor. Bu da kuşların yuva yapmalarına, barınmalarına ve yavrulamalarına katkı sağlıyor." diye konuştu.

Çetiner, martıların şovunun görülmeye değer olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gölümüzdeki martıların görsel şovu ve orkestra gibi sesler çıkarmaları bizi oldukça mutlu ediyor. Kapadokya'ya binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Kaman'daki Japon Bahçesi'nden başlayarak termal tesislerimiz ve Seyfe Gölü Kuş Cennetimiz turistlerin ilgisini çekecektir. Tur rehberlerimizden turizm paketlerine kuş cennetimizi ve Kırşehir'in güzelliklerini de eklemelerini talep ediyoruz. Kuş cennetindeki martıların görsel şöleni ve bir orkestra gibi çıkardığı seslerin turistleri etkileyeceğine inanıyorum."

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Kırşehir martı Seyfe Gölü Kuş Cenneti

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