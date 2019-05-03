Turistlere Seyfe Gölü'ndeki martıların görsel şovuna davet

KIRŞEHİR (AA) - Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, yerli ve yabancı turistleri, Seyfe Gölü'nde martıların görsel şovunu izlemeye davet etti.

Çetiner, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, göçmen kuşların dünyadaki dört ayrı göç yolundan birinin üzerinde bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin turna, ördek, flamingo, angıt ve martılarla şenlendiğini söyledi.

Doluluk oranının yüzde 80'lere kadar yükselmesi nedeniyle 10 bin 700 hektar alandaki gölde görenleri hayran bırakan görsel şölen oluştuğunu ifade eden Çetiner, uzun yıllardan sonra martıları bu kadar yoğun gördüklerini ifade etti.

Martıların göldeki sazlık ve turbalık alanlarda yavrulamaya hazırlandığını belirten Çetiner, şöyle konuştu:

"Misafirlerimizin ve göçmen kuşlarımızın sayısı son yağışlarla arttı. Daha önce turnaları ağırlamıştık, angıtlar vardı burada. Ördekler ve binlerce flamingo halen burada konaklamaya devam ediyor. Son günlerde martı sayısında büyük bir artış gözlemledik. Burada bulunmalarının nedeni, göl içindeki adacıkta yavrulama ve yumurtlama dönemini geçirecek olmaları. Gölümüzde daha yüzlerce martı dünyaya gelecek."