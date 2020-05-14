Turistlere uygulanacak virüs testi sürecinin detayları ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt dışından gelecek turistlere PCR testi yapılacağını açıklamasından sonra gözler, bu sürecin nasıl gerçekleştirileceğine çevrildi.

CNN Türk'ten Mustafa Berber bu sürecin ayrıntılarını anlattı:

Turistler havaalanına indikleri andan itibaren onlar için test süreci başlayacak. Havaalanlarında oluşturulan kabinlerde numuneler alınacak. O numuneler en yakın test merkezine götürülecek. İletişim bilgileri alınan turistlerden testleri pozitif çıkanlar en yakın sağlık kuruluşuna götürülecek.

BAKAN KOCA DÜN AÇIKLAMIŞTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve 'Yurt dışından gelecek turistlere tarama yapılacak mı?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

Turizm Bakanlığı'mızla yoğun bir çalışma dönemi geçirdik ve devam ediyoruz. Özellikle bir ekip oluşturarak bilim kurulumuzla birlikte bu anlamda alınması gerken tedbirleri belirtip. Sezon açılması ile birlikte bir plan yapıldı. Turizm Bakanlığı'mız ile geliştirdiğimiz bir plan var. Yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz. Erken dönemde bu testlere başlayacağız. PCR moleküler test dediğimiz bu test ile testlerimizi yapmayı istiyoruz. Hem çalışanlar hem de turistler için hangi tedbirlere nasıl uyulması gerektiği de görülmüş olacak. Bütün hazırlıklarımızı bu dönemde yaptık, bayram sonrası bunları devreye alma gayretinde olacağız.

