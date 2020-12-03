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Turistlere uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı

03.12.2020 16:02 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen 1’i kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen 1’i kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Evlerinde 500 gram kokain, 25 gram da esrar ele geçirilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ve merkez karakolu ekipleri, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit ettikleri Kadir K., Mazlum M., Muhammed B.G. ve Esra A.’nın ikametlerine baskın düzenledi. Jandarma narkotik köpeği Çivi’nin de katılımıyla, şahısların Emek Mahallesi’nde bulunan evlerinde yapılan aramada 500 gram kokain, 25 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
‘Uyuşturucu madde imalatı, ticareti, kullanma ve bulundurma’ suçlarından gözaltına alınan Kadir K., Mazlum M., Muhammed B.G. ve Esra A., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Kadir K., Mazlum M. ve Muhammed B.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, Esra A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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