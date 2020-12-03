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Turistlere uyuşturucu satan 4 şüpheli yakalandı

03.12.2020 12:20 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen 1’i kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen 1’i kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma narkotik köpeği ‘Çivi’nin de katılımıyla yapılan operasyonda, şahısların evinde aramada 500 gram kokain ve 25 gram esrar ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ve merkez karakolu ekipleri, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit ettikleri Kadir K., Mazlum M., Muhammed B.G. ve Esra A.’nın ikametlerine baskın düzenledi. Jandarma narkotik köpeği Çivi’nin de katılımıyla şahısların Emek Mahallesi’nde bulunan evlerinde yapılan aramada 500 gram kokain, 25 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
‘Uyuşturucu madde imalatı, ticareti, kullanma ve bulundurma’ suçlarından gözaltına alınan Kadir K., Mazlum M., Muhammed B.G. ve Esra A., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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