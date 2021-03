Turistlere uyuşturucu satan şahıs gözaltına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satan şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi’nde A.S. isimli şahsın yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 28 yaşındaki şüpheli A.S.’nin evinde yapılan aramada; 1 adet hassas terazi, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli A.S. gözaltına alındı. A.S., bugün mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.