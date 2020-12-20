HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turistlere uyuşturucu satan şüpheliye jandarma baskını

Turistlere uyuşturucu satan şüpheliye jandarma baskını

20.12.2020 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Turistlere uyuşturucu satan şüpheliye jandarma baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde turistlere uyuşturucu satan şüphelinin evinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen V.D.’nin yaşadığı evde arama yaptı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde turistlere uyuşturucu satan şüphelinin evinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen V.D.’nin yaşadığı evde arama yaptı. Yapılan aramada, toplamda 555 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 52 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve 3 bin 330 TL ve 70 euro para ele geçirildi. Şüpheli V.D., ’uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ve uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma’ suçlarından gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi
Şırnak'ta caddeleri köpüklü suyla yıkadılarŞırnak'ta caddeleri köpüklü suyla yıkadılar
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Tüm tabelalar değişti! Gören bir daha bakıyor

Tüm tabelalar değişti! Gören bir daha bakıyor

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Atatürk büstünü yerinden söküp çöp kutusuna attı

Akılalmaz sözler! 'Maske takmak Allah'a şirktir'

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik! Konteyner tuvaletler kaldırıldı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı!

Gümüşhane’de ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

Ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

Fatih Altaylı'dan olay yaratan iddia! Pek çok kişiye el altından koronavirüs aşısı yapılıyor

Olay iddia! Pek çok kişiye el altından korona aşısı yapılıyor

AK Parti Milletvekili Sermin Balık’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti'li milletvekili koronavirüse yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.