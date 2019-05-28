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Turistlere uyuşturucu satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu satışı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan O.S.

Turistlere uyuşturucu satarken yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu satışı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan O.S. gözaltına alındı.
Antalya'nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Side'de bazı kişilerin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takip sonucunda O.S. adlı şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Fiziki takip esnasında şüpheli O.S. bir mekanda yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada jandarma timleri tarafından suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, otomobilinde ve kaldığı evde yapılan aramada, satışa hazır halde 2'şer gramlık beyaz poşetlere sarılı 16 pakette toplam 32 gram metamfetamin kristal uyuşturucu madde, 10 gram kubar esrar, 10 gram skunk, 5 uyuşturucu hap ile 25 euro, 20 dolar ve 110 lira ele geçirildi.
O.S.'den uyuşturucu madde alan turistler, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan O.S. ise parmak izi tespitinin ardından hastaneden alınan sağlık raporuyla 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan savcılığa sevk edildi.

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