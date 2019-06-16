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Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı mühürlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 17:44 | Son Güncelleme

Alanya’da turist grubunu sahte altınla dolandırdığı tespit edilen kuyumcu dükkanı, Alanya Belediyesi Zabıta ve polis ekiplerince mühürlendi.Alanya’da yabancı uyruklu bir gruba sahte altın sattığı tespit edilen ve yapılan aramalarda çokça sahte altın ele geçirilen kuyumcu dükkanı, emniyet güçleri ve Alanya Belediyesi Zabıta Birimi ekiplerince faaliyete kapatılarak mühürlendi.

Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı mühürlendi

Alanya’da turist grubunu sahte altınla dolandırdığı tespit edilen kuyumcu dükkanı, Alanya Belediyesi Zabıta ve polis ekiplerince mühürlendi.
Alanya’da yabancı uyruklu bir gruba sahte altın sattığı tespit edilen ve yapılan aramalarda çokça sahte altın ele geçirilen kuyumcu dükkanı, emniyet güçleri ve Alanya Belediyesi Zabıta Birimi ekiplerince faaliyete kapatılarak mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şehrin huzurunu bozan, yerli veya yabancı vatandaşlarımızı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz sürecek. Bu ve benzeri faaliyet içerisinde bulunan herkese karşı elimizden gelen yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı mühürlendi

Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı mühürlendi

Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı mühürlendi

Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı mühürlendi

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