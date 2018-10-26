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Turistleri dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

Bağcılar'da kendilerini polis olarak tanıtarak turistlerin paralarını çaldıkları iddiasıyla İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıttıkları turistlerin üst aramasını yaparken paralarını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 24 Ekim'de Bağcılar'da bir turistin yanına yaklaşan otomobildeki İran uyruklu 2 şüpheli kendilerini polis olarak tanıttı. Turiste sahte polis kartını göstererek pasaport ve kimlik kontrolü yapan şüpheliler, üst aramasını da gerçekleştirdi. Şüpheliler Libya uyruklu A.A'nın çanta ve üst aramasını yaparken 600 dolarını çaldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından takip edilen şüpheliler İran uyruklu Mohammed A. (50) ve Mozaffer G. (38) suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin daha önce de aynı yöntemle turistlerden para çaldıkları belirlendi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından nitelikli yağma ve sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirli nitelikli yağma sahte polis

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