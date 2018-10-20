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Turistleri dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 12:14 | Son Güncelleme

Turistleri dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıttıkları turistlerin üst aramasını yaparken paralarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu'nda bir turistin yanına yaklaşan otomobildeki 3 kişi kendilerini polis olarak tanıttı. Turiste sahte polis kartını göstererek pasaport ve kimlik kontrolü yapan şüpheliler, üst aramasını da gerçekleştirdi. Şüphelilerin ayrılmasının ardından parasını kontrol eden turist, 5 bin 200 dolarının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti.

Ekipler, Fatih'te düzenledikleri operasyonda Pakistanlı uyruklu Syhed.H (43), İran uyruklu Ali Reza S. (53) ve Azızı E.'yi (46) yakaladı.

Şüphelilerin benzer yöntemle Pendik'te bir turistten 4 bin 200 dolar, Kartal'da bir turistten 3 bin 200 avro ve bin lira, yine Kartal'da bir turistten 7 bin avro çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli yağma ve sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirli nitelikli yağma sahte polis

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