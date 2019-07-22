HABER

Turistleri gasp eden 3 sahte polis tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 19:28 | Son Güncelleme

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara’da düzenlenen operasyonda, polis kılığına girerek yabancı uyruklu turistleri gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.Olay, 17 Haziran günü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana geldi.

Turistleri gasp eden 3 sahte polis tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara’da düzenlenen operasyonda, polis kılığına girerek yabancı uyruklu turistleri gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Olay, 17 Haziran günü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş kurmak amacıyla Antalya’dan İstanbul’a gitmek için yola çıkan İran uyruklu bir şahıs, TEM otoyolu Kartepe kesiminde bulunan tesislerde kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından durduruldu. İranlı şahsın 5 bin dolar parasını gasp eden şahıslar kaçtı. Şahsın şikayeti üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Polis, olaya karışan aracın plakasından zanlıların Ankara’da olduklarını belirledi. Kocaeli polisi, 18 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’nda düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı seyir halindeki aracı durdurarak, 1 zanlıyı ise kiraladıkları evde yakaladı. Gasp ettikleri paralarla lüks restoran ve gece kulüplerinde eğlendikleri belirlenen 1’i Türk, 3’ü İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan S.S. (30) ve İran uyruklu M.M. (31), A.I. (34) ve A.J. (46), Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısların araçlarını durdurdukları, haklarında ihbar olduğu ve araçlarında sahte para taşıdıklarının belirlendiğini söyleyerek mağdurları gasp ettikleri belirlendi.
Emniyette haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, mağdurların kendilerini teşhis etmeleri sonrasında "suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, yağma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan zanlılardan S.S., M.M. ve A.I. tutuklanırken, A.J. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turistleri gasp eden 3 sahte polis tutuklandı

Turistleri gasp eden 3 sahte polis tutuklandı

Kurban Bayramı öncesi tamamlanacak! Havadan böyle görüntülendiKurban Bayramı öncesi tamamlanacak! Havadan böyle görüntülendi
Ters dönen otomobilden yaralı kurtulduTers dönen otomobilden yaralı kurtuldu
Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralıBingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

Meteoroloji'de 'civa' paniği! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji'de 'civa' paniği! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İki dev market birleşiyor

İki dev market birleşiyor

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.