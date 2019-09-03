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Turistleri gasp eden yabancı uyruklu "sahte polis" son işinde yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

İstanbul’da, ‘polis’ kılığına girerek yabancı uyruklu turistleri durdurup paralarını alan yabacı uyruklu bir kişi, son işinde yakayı ele verdi.Edinilen bilgilere göre, ülkesinden İstanbul’a gelen Lübnan uyruklu Mohammad Alachı A.(49), Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde otomobilden inen ve kendini ‘polis’ olarak tanıtan 1 kişi tarafından durduruldu.

İstanbul’da, ‘polis’ kılığına girerek yabancı uyruklu turistleri durdurup paralarını alan yabacı uyruklu bir kişi, son işinde yakayı ele verdi.
Edinilen bilgilere göre, ülkesinden İstanbul’a gelen Lübnan uyruklu Mohammad Alachı A.(49), Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde otomobilden inen ve kendini ‘polis’ olarak tanıtan 1 kişi tarafından durduruldu. Lübnanlı turistin 500 dolar parasını gasp eden şahıs, daha sonra kullandığı otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından Mohammad Alachı A., plakasını aldığı aracı ve zanlıyı polise bildirdi. Şahsın şikayeti üzerine harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olaya karışan aracın plakasından otomobilin kiralık bir araç olduğunu ve zanlının Bakırköy Sahil Yolu üzerinden Zeytinburnu istikametine doğru seyrettiğini tespit etti. Bakırköy Aksu Caddesi’nde otomobili yakalayan polis, düzenlenen operasyonda yabacı uyruklu Jan M.(42) adlı zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli Jan A., Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının kendine polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısların önünü keserek, haklarında ihbar olduğunu söyleyip mağdurları gasp ettiği belirlendi.
Emniyette yapılan incelemede, yabancı uyruklu ‘sahte polisin’, 12 Ağustos tarihinde Hammoud M. isimli yabancı bir kişinin 500 dolarını gasp ettiği ve yine Bahçelievler’de 19 Ağustos tarihinde Abdurrahman Hussain M. adlı yabancı şahsın aynı yöntemle 2 bin 200 dolar ile 150 TL parasını gasp ettiği tespit edildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul eden şüpheli Jan M., mağdurların kendilerini teşhis etmeleri sonrasında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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