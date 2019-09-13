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Turistleri gasp ediyorlardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

Sultanahmet’te turistlerin boynundaki kolyeleri kopararak gasp eden 1’i kadın 8 kişi 3 aylık teknik takip sonunda yakalandı.

Sultanahmet’te turistlerin boynundaki kolyeleri kopararak gasp eden 1’i kadın 8 kişi 3 aylık teknik takip sonunda yakalandı. Çete üyelerinin 55 farklı olayda 625 bin dolar kazanç elde ettikleri öğrenilirken sokak ortasında gerçekleştirilen gasp anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Turistlerin uğrak yeri olan Sultanahmet’te turistlerin boynundaki kolyeleri kopararak gasp eden 1’i kadın olmak üzere 8 kişi polis ekiplerinin yaptığı 3 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi. 360 adet suç kaydı bulunan çete üyeleri 55 farklı olayda 625 bin dolar kazandıkları öğrenildi.
Teknik takip sonucu yakalandılar
Sultanahmet ve çevresinde gerçekleştirdikleri gasp ile polis ekiplerinin teknik takibine takılan çete yapılan operasyon sonucu yakalandı. 1’i kadın olmak üzere toplam 12 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Örgüt lideri çocuk yaşta başlamış
Turistlerin boyundaki kolyeleri kopararak gasp eden organize suç örgütü lideri Ö.Ç.(20)’nin 49 ayrı suç kaydı bulunduğu ve 14 yaşında suç işlemeye başladığı, organize olarak çalışan suç örgütünün yardımcısı olan I.Ş.(18)’inde 36 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.
3’erli ve 4’erli gruplar halinde gerçekleştirdikleri gasplar sonucu elde ettikleri 3 altın saat, 2 adet altın kolye, 2 adet altın zincir ve 18 adet cep telefonu Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nin operasyon sonucunda ele geçirildi. Daha önceden yapılan operasyonlarda 5 kişi tutuklanmış olup, şahıslardan 4’ü Çocuk Şube Müdürlüğü’nden olmak üzere 1’i kadın toplam 12 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından Adliyeye sevk edildi.
Turistlere gerçekleştirilen gasp anları kamerada
Fatih’teki suç örgütünün gerçekleştirdiği gasp anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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