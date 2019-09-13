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Turistleri hedef alan 12 kişilik "Sultanahmet Çetesi" kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:22 | Son Güncelleme

 SULTANAHMET'te turistlerin boynundaki altın kolyeleri, kollarındaki çantaları kapkaçla çaldıkları  iddiasıyla 4'ü yaşı küçük, 1'i  kadın 12 kişilik çete polisin 3 ay süren takibiyle yakalandı.

Turistleri hedef alan 12 kişilik "Sultanahmet Çetesi" kamerada

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) SULTANAHMET'te turistlerin boynundaki altın kolyeleri, kollarındaki çantaları kapkaçla çaldıkları iddiasıyla 4'ü yaşı küçük, 1'i kadın 12 kişilik çete polisin 3 ay süren takibiyle yakalandı. Çetenin kapkaç anları kameralara yansıdı.

Kendilerine "Sultanahmet çetesi" olarak adlandıran şüphelilerin, eşlerinin yanındaki turist kadınların boyunlarındaki ziynet eşyalarını çaldıkları, otellere girerek güvenlik kamerası kayıtlarını tehditle sildirmeye çalıştıkları öğrenildi. Çete lideri 20 yaşındaki Ö.Ç.'nin 14 yaşından beri kapkaç suçundan polis tarafından 49 kez yakalandığı öğrenildi.

SULTANAHMETTE YAŞANAN OLAYLAR ÜZERİNE POLİS ALARMA GEÇTİ
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özellikle Sultanahmet bölgesinde turistlere yönelik yaşanan kapkaç olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sırasında çete üyelerinin kimlikleri ve çalışma şekilleri ortaya çıkarıldı. 55 farklı olayda toplam 625 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve telefon çalan şebekeye üye 5 kişi ara operasyonlarda yakalanarak çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

OPERASYON YAPILDI ÇETE ÇÖKERTİLDİ.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin çalışmalarının ardından geçtiğimiz hafta önceden belirlenen 6 adrese yapılan baskında da kendilerine "Sultanahmet çetesi" olarak adlandıran 1'i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Yaşları küçük olan 4 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'nde, diğerleri ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu tespit edilen 18 cep telefonunun yanı sıra 3 altın saat, 2 altın kolye, 2 altın zincir ele geçirildi.

ŞEBEKENİN İZLEDİĞİ YÖNTEMLER ORTAYA ÇIKARILDI
Polisin soruşturmada çetenin çalışma şekilleri de ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin 3-4 kişilik gruplar halinde Sultanahmet Meydanı'nda dolaşarak hedeflerini belirlediği, daha sonra soyacakları özellikle kadın turistleri, otellerinin önüne kadar takip ettikleri tespit edildi. Şüphelilerden birinin ileri atılarak kurbanlarının ya çantasını ya da boynundaki ziynet eşyalarını alarak hızla kaçtığı öğrenildi. Diğer çete üyelerinin, soygunu yapan arkadaşlarının turist tarafından yakalanması durumunda müdahale ederek, polis gelmeden kurtardıkları belirtildi.

OTELLERİ BASIP KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturma sırasında şüphelilerin bazı olaylarda otel güvenlik kamera görüntülerini sildirmek için otellere geri döndüklerini tespit etti. Şüphelilerin görüntülerini sildirmek için otel yetkililerini tehdit ettikleri öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Turistleri hedef alan 12 kişilik Turistleri hedef alan 12 kişilik Turistleri hedef alan 12 kişilik Turistleri hedef alan 12 kişilik

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