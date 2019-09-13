Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA)

SULTANAHMET'te turistlerin boynundaki altın kolyeleri, kollarındaki çantaları kapkaçla çaldıkları iddiasıyla 4'ü yaşı küçük, 1'i kadın 12 kişilik çete polisin 3 ay süren takibiyle yakalandı. Çetenin kapkaç anları kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilin 12 şüpheli de tutuklandı.

Kendilerine "Sultanahmet çetesi" olarak adlandıran şüphelilerin, eşlerinin yanındaki turist kadınların boyunlarındaki ziynet eşyalarını çaldıkları, otellere girerek güvenlik kamerası kayıtlarını tehditle sildirmeye çalıştıkları öğrenildi. Çete lideri 20 yaşındaki Ö.Ç.'nin 14 yaşından beri kapkaç suçundan polis tarafından 49 kez yakalandığı öğrenildi.

SULTANAHMETTE YAŞANAN OLAYLAR ÜZERİNE POLİS ALARMA GEÇTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özellikle Sultanahmet bölgesinde turistlere yönelik yaşanan kapkaç olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sırasında çete üyelerinin kimlikleri ve çalışma şekilleri ortaya çıkarıldı. 55 farklı olayda toplam 625 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve telefon çalan şebekeye üye 5 kişi ara operasyonlarda yakalanarak çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.