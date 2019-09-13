HABER

Turistleri hedef alan çete üyesi 12 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 20:57 | Son Güncelleme

SULTANAHMET'te turistlerin boynundaki altın kolyeleri, kollarındaki çantaları kapkaçla çaldıkları iddiasıyla 4'ü yaşı küçük, 1'i kadın 12 kişilik çete polisin 3 ay süren takibiyle yakalandı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)-SULTANAHMET'te turistlerin boynundaki altın kolyeleri, kollarındaki çantaları kapkaçla çaldıkları iddiasıyla 4'ü yaşı küçük, 1'i kadın 12 kişilik çete polisin 3 ay süren takibiyle yakalandı. Çetenin kapkaç anları kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilin 12 şüpheli de tutuklandı.
Kendilerine "Sultanahmet çetesi" olarak adlandıran şüphelilerin, eşlerinin yanındaki turist kadınların boyunlarındaki ziynet eşyalarını çaldıkları, otellere girerek güvenlik kamerası kayıtlarını tehditle sildirmeye çalıştıkları öğrenildi. Çete lideri 20 yaşındaki Ö.Ç.'nin 14 yaşından beri kapkaç suçundan polis tarafından 49 kez yakalandığı öğrenildi.

SULTANAHMETTE YAŞANAN OLAYLAR ÜZERİNE POLİS ALARMA GEÇTİ
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özellikle Sultanahmet bölgesinde turistlere yönelik yaşanan kapkaç olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sırasında çete üyelerinin kimlikleri ve çalışma şekilleri ortaya çıkarıldı. 55 farklı olayda toplam 625 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve telefon çalan şebekeye üye 5 kişi ara operasyonlarda yakalanarak çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

OPERASYON YAPILDI ÇETE ÇÖKERTİLDİ.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin çalışmalarının ardından geçtiğimiz hafta önceden belirlenen 6 adrese yapılan baskında da kendilerine "Sultanahmet çetesi" olarak adlandıran 1'i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Yaşları küçük olan 4 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'nde, diğerleri ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu tespit edilen 18 cep telefonunun yanı sıra 3 altın saat, 2 altın kolye, 2 altın zincir ele geçirildi.

ŞEBEKENİN İZLEDİĞİ YÖNTEMLER ORTAYA ÇIKARILDI
Polisin soruşturmada çetenin çalışma şekilleri de ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin 3-4 kişilik gruplar halinde Sultanahmet Meydanı'nda dolaşarak hedeflerini belirlediği, daha sonra soyacakları özellikle kadın turistleri, otellerinin önüne kadar takip ettikleri tespit edildi. Şüphelilerden birinin ileri atılarak kurbanlarının ya çantasını ya da boynundaki ziynet eşyalarını alarak hızla kaçtığı öğrenildi. Diğer çete üyelerinin, soygunu yapan arkadaşlarının turist tarafından yakalanması durumunda müdahale ederek, polis gelmeden kurtardıkları belirtildi.

OTELLERİ BASIP KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturma sırasında şüphelilerin bazı olaylarda otel güvenlik kamera görüntülerini sildirmek için otellere geri döndüklerini tespit etti. Şüphelilerin görüntülerini sildirmek için otel yetkililerini tehdit ettikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
TSK ve MİT'ten ortak operasyon!TSK ve MİT'ten ortak operasyon!
Kıyıya vuran yaralı Akdeniz fokunun tedavi edilmesini istediler (2)Kıyıya vuran yaralı Akdeniz fokunun tedavi edilmesini istediler (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

Yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Askıda kaldı! Böyle kurtarıldı

Tam o an!

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.