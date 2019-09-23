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"Turistleri mağdur etmeden ülkelerine göndermeye çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu: - "(İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası) Birinci önceliğimiz otellerimizdeki Thomas Cook misafirlerini sağ salim ülkelerine ulaştırmak. Turistleri mağdur etmeden ülkelerine göndermeye çalışıyoruz. Hiçbir turisti mağdur etmeyeceğiz" - Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan: - "Marmaris'te konaklayan Thomas Cook müşterilerine tatillerinin sonuna kadar Türk misafirperverliğine yakışan bir biçimde hizmet vermek ve bu hadiseden etkilenmemelerini sağlamak, bu sürecin en sağlıklı şekilde atlatılmasına yardımcı olacaktır"

SABRİ KESEN - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Birinci önceliğimiz otellerimizdeki Thomas Cook misafirlerini sağ salim ülkelerine ulaştırmak. Turistleri mağdur etmeden ülkelerine göndermeye çalışıyoruz. Hiçbir turisti mağdur etmeyeceğiz. Biz misafirperver bir ülkeyiz." dedi.

Bülbüloğlu, AA muhabirine, iflas olayının ardından otelcilere ulaşmaya ve envanter çıkartmaya çalıştıklarını söyledi.

Mısır'da ve Tunus'ta iflaslarda turistlerin odalara kapatıldığını aktaran Bülbüloğlu, "Bütün otelcilerimize 'Bu insanlar bizi ve ülkemizi tercih etti, yıllardır gelen misafirler' diyoruz. Bu turistlerin hiçbir kabahati yok. Paralarını ödemişler, tatile gelmişler. Dolayısıyla ülkelerine tatillerini yapmış bir şekilde dönmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Bülbüloğlu, bölgelerinde iflas nedeniyle şu ana kadar hiçbir turistin mağdur edilmediğini bildirdi.

Marmaris ve çevresinin İngiliz turist ağırlıklı bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye gelen 2,5 milyon İngiliz turistin 1,5 milyonu bölgemizi tercih ediyor. Bölgemizdeki otellerin hemen hemen tamamında Thomas Cook müşterisi vardır. Birinci önceliğimiz otellerimizdeki Thomas Cook misafirlerini sağ salim ülkelerine ulaştırmak. Turistleri mağdur etmeden ülkelerine göndermeye çalışıyoruz. Hiçbir turisti mağdur etmeyeceğiz. Biz misafirperver bir ülkeyiz. Thomas Cook otelcilere en son ödemesini 22 Ağustos'ta yapmıştı. Otelcilerin bir aylık ciddi bir ödemesi kaldı."

- Ücret isteyene ve oda boşaltana işlem yapılacak

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan da Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül itibarıyla Thomas Cook müşterilerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemelerin ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesinde olduğunu vurguladı.

Thomas Cook misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacağını hatırlatan Ayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "Kredi Destek Paketi"nin en kısa sürede hayata geçirileceği bilgisini aldıklarını aktardı.

Otelciler başta olmak üzere tüm esnafı sağduyulu olmaya davet eden Ayhan, "Marmaris'te konaklayan Thomas Cook müşterilerine tatillerinin sonuna kadar Türk misafirperverliğine yakışan bir biçimde hizmet vermek ve bu hadiseden etkilenmemelerini sağlamak bu sürecin en sağlıklı şekilde atlatılmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu iflas Marmaris Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan Thomas Cook turist

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