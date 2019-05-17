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Turistleri taşıyan elektrikli bisiklet sulama kanalına uçtu: 1’i ağın 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde elektrikli bisikletle gezintiye çıkan rus turistler yağmur suyu kanalına düştü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Sergey Varonin (28), kullandığı 07 ABC 612 plakalı elektrikli bisikletle Kristina Kolycheva (27) ve ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşını Kemer caddelerinde gezdirdi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde elektrikli bisikletle gezintiye çıkan rus turistler yağmur suyu kanalına düştü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sergey Varonin (28), kullandığı 07 ABC 612 plakalı elektrikli bisikletle Kristina Kolycheva (27) ve ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşını Kemer caddelerinde gezdirdi. Grup Yeni Mahalle’deki Ahmet Çavuş Caddesi’ne geldiğinde, iddiaya göre bir otobüsün sıkıştırması üzerine sürücü Sergey Varonin, kaldırım sanarak yağmur suyu kanalının bir kısmının üzerindeki beton zemine çıktı. Üç arkadaş kendilerini sıkıştıran otobüse bakarken, bindikleri elektrikli bisikletle birlikte 3 metreden sulama kanalına düştü.
Kazada başından ağır yaralanan Kristina Kolycheva ve çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü Sergey Varonin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazayı saniye saniye izleyen Zeki Yanç isimli vatandaş, otobüsün plakasını alamadığını belirterek, “Bu kanalın üzeri kapatılmalı. Yıllardır birçok kişi düşerek yaralandı. Ayrıca yol kenarında otların arasına gizlenmiş inşaat demirleri var. Bunlar üzücü olaylara neden olabilir” şeklinde konuştu.

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