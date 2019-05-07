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Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:39 | Son Güncelleme

AYDIN?ın Söke ilçesinde, tur minibüsü ile otomobil çarpışması sonucu, 7 kişi yaralandı.

AYDIN?ın Söke ilçesinde, tur minibüsü ile otomobil çarpışması sonucu, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Turistleri İzmir'den Bodrum'a taşıyan Lokman Taşkesen yönetimindeki 20 KC 884 plakalı turist taşıyan tur minibüsü ile Soner Avcı yönetimindeki 09 JP 772 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, tur otobüsünde bulunan 6 Alman turist ile otobüs sürücüsü Soner Avcı yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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