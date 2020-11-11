Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 32 yaralı

Şanlıurfa’da Iraklı ve Lübnanlı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Dağyanı mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Iraklı ve Lübnanlı turistleri taşıyan yabancı plakalı otobüs, iddiaya göre kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkez ile Viranşehir’deki hastanelere götürdü. Burada tedavi altına alınan bazı yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İçerisinde Irak ve Lübnanlı turistlerin bulunduğu otobüsün Irak’tan Samsun’a gittiği öğrenildi.

