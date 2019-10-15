HABER

Turistleri taşıyan otobüsün çarptığı trafo direği, evin üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 14:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, Alman turistlerin içinde  bulunduğu otobüs, freni boşalınca yol kenarındaki ana trafo direğine çarptı.

Turistleri taşıyan otobüsün çarptığı trafo direği, evin üzerine devrildi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde, Alman turistlerin içinde bulunduğu otobüs, freni boşalınca yol kenarındaki ana trafo direğine çarptı. Direk yolun karşısındaki evin üzerine devrilirken, otobüs de karşı yönden gelen araca çarptı. Olayda yaralanan olmazken, araçlar ile evde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Demre'ye bağlı dünyaca ünlü Kekova'nın merkezi Üçağız Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan aldığı 45 kişilik Alman turist grubunu, Üçağız Mahallesi'nden başlayacak olan yat turu için götüren Serkan Kesik (33) yönetimindeki 07 EKD 034 plakalı tur otobüsünün, iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, önce yolun kenarındaki ana trafo direğine ardından da karşı yönden gelen İbrahim Dinç yönetimindeki 34 BIH 034 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ana trafo direği çarpmanın etkisiyle, otobüsün ön kısmı ile yolun karşısındaki Remzi Kasapoğlu'na ait evin üzerine devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada otobüs ile ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Turist grubu ise kazanın ardından yürüyerek limana gidip, yat turuna çıktı.
Kaza nedeniyle Üçağız Mahallesi meydanına giden yol trafiğe kapandı, mahalleye elektrik verilemedi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri almasının ardından olay yerine gelen elektrik dağıtım ekipleri, vinç ile evin üstüne yıkılan trafo ve direği kaldırmak için çalışma başlattı.
Ev sahibi Remzi Kasapoğlu, "Teknede çalışıyorum, eve geldim. Tekneden malzemeleri getirdim. Evin içine girdim. Birden patlama gibi bir ses geldi. Dışarı çıktığımda trafonun evin üstüne yıkıldığını gördüm" dedi.

FOTOĞRAFLI

Turistleri taşıyan otobüsün çarptığı trafo direği, evin üzerine devrildiTuristleri taşıyan otobüsün çarptığı trafo direği, evin üzerine devrildiTuristleri taşıyan otobüsün çarptığı trafo direği, evin üzerine devrildiTuristleri taşıyan otobüsün çarptığı trafo direği, evin üzerine devrildi

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Kocaeli’de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktıKocaeli’de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı
Nevşehir'de otomobilin çarptığı Yasemin, öldü (2)Nevşehir'de otomobilin çarptığı Yasemin, öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.