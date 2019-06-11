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Turistleri taşıyan ticari taksi kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin ticari taksiye yandan çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ticari takside bulunan 2 turist yaralandı.Kaza, Side Kavşağı’nda meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin ticari taksiye yandan çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ticari takside bulunan 2 turist yaralandı.
Kaza, Side Kavşağı’nda meydana geldi. Ediline bilgiye göre Manavgat’tan Side istikametine gitmekte olan Lütfettin Yaşarbaş’ın kullandığı 07 J 0036 plakalı ticari taksiye, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Cemal Bakuş’un kullandığı 06 SH 135 plakalı otomobilin Side-Total Kavşağı’nda yandan çarptı. Otomobilin refüje çıkarak trafik lambasına çarparak durabildiği kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan Finlandiyalı turistler Kristina Kaisu Tuulikkı Hyoki ve Mıra İda Maria Santala yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Finlandiyalı turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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