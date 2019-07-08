HABER

Turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 12:15 | Son Güncelleme

Antalya’dan Denizli’nin önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale’ye turist taşıyan otobüs orta refüje devrildi.

Turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Antalya’dan Denizli’nin önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale’ye turist taşıyan otobüs orta refüje devrildi. Kazada 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Denizli-Antalya yolu Yumurtaş Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Antalya’nın Alanya ilçesinden aldığı Polonya uyruklu turistleri Pamukkale’ye götürmek üzere yola çıkan Muzaffer K. idaresindeki 07 KT 856 plakalı otobüs Acıpayam Yumrutaş Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otobüs orta refüje devrildi. Kazada 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

40 yıldır bunu yapıyorlar! Sırtlarına aldıkları sabanla... 40 yıldır bunu yapıyorlar! Sırtlarına aldıkları sabanla...
Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldıZift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı
Çanakkale’de 52 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 52 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.