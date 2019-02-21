HABER

Turistleri ‘tırnakçılık’ yöntemi ile dolandıran şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Fatih’te, turistleri “tırnakçılık” yöntemiyle dolandıran şahıs, polis tarafından yakalandı.Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan Süleymaniye Camisinin çevresinde devriye atan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı turistlere kartpostal satmaya çalışan T.D.

Fatih’te, turistleri “tırnakçılık” yöntemiyle dolandıran şahıs, polis tarafından yakalandı.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan Süleymaniye Camisinin çevresinde devriye atan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı turistlere kartpostal satmaya çalışan T.D. adlı bir kişiden şüphelenerek şahsı yakın takibe aldı.
Bu kapsamda çalışma yürüten yaya devriyeleri, T.D.’nin, yabancı 2 kadın turistin yanına yaklaşarak kartpostal satmaya çalıştığı sırada, Z.B.’nin cüzdanından el çabukluğu ile 20 lira aldığını tespit etti. Bunun üzerine hemen harekete geçen polis, şüpheli T.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Kadın turiste zanlının aldığı parayı iade eden polis, T.D.’yi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.D., savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Eşinin öldürdüğü Hanife, hastaneye götürülürken kızını istemişEşinin öldürdüğü Hanife, hastaneye götürülürken kızını istemiş
Cinayet sanığı pilot için müebbet istendiCinayet sanığı pilot için müebbet istendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.