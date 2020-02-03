HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turistlerin Aksaray Güzelyurt’ta tarih gezisi ve kayak eğlencesi

Turistlerin Aksaray Güzelyurt’ta tarih gezisi ve kayak eğlencesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaşırken, tarihi mirası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçeye gelen turistler kayak yapıp eğlendi.Aksaray’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, birçok tarihi mirası bünyesinde barındıran Güzelyurt ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaşırken, tarihi mirası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçeye gelen turistler kayak yapıp eğlendi.
Aksaray’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, birçok tarihi mirası bünyesinde barındıran Güzelyurt ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetre kadar ulaştığı ilçede karayolları ve belediye ekipleri de yoğun şekilde yol açma çalışması yapıyor. Birçok tarihi mirası bünyesinde barındıran ve yerli ve yabancı turistlerden de yoğun ilgi gören Güzelyurt ilçesinde yabancı turistlerin kayak keyfi de renkli görüntüler oluşturdu. Dağlık bölgelerde ayaklarına taktıkları kayaklarla yol kenarında kayak yapan yabancı turistler, hem tarihin hem de kış sporu olan kayağın tadını çıkardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNERMerve Özbey kınayı yaktıMerve Özbey kınayı yaktı
Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiasıMetrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar maskesi ve silahla geldi, "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" dedi

Dehşeti yaşadı! "Patlatırım"

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası

Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum... Ayaklar 150 metreye ulaştı

Dev köprünün yapımı devam ediyor... 150 metreye ulaştı

Son dakika! TSK için Aden, Somali ve Arap Denizi görev tezkeresi Meclis'e sunuldu

TSK için tezkere Meclis'e sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.