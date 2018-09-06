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Turistlerin aracına girip insanlara sarılan aslan hayrete düşürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

Taigan Safari Park'ında kaydedilen görüntülerde, safari yapan turistlerin aracına aslan girdi.

Kırım'da Taigan Safari Park'ında kaydedilen görüntülerde, safari yapan turistlerin aracına bir aslan girdi. Aracın içine giren aslan önce korku dolu anlar yaşatsa da dostça tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

PARTNEROturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...Oturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...
Aynada yansımasını gören tavukAynada yansımasını gören tavuk
Doğum gününde tokat sürpriziDoğum gününde tokat sürprizi
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Anahtar Kelimeler:
Aslan Kırım taigan safari parkı

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