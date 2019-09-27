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Turistlerin arasında denize indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 22:23 | Son Güncelleme

MUĞLA’nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Akyaka’nın Çınar Plajı’nda yerli ve yabancı turistlerin arasında denize inen bir uçak şaşkınlık yarattı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Akyaka’nın Çınar Plajı’nda yerli ve yabancı turistlerin arasında denize inen bir uçak şaşkınlık yarattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise uçağın su almak için denize indiği açıklandı.

Ula’nın 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denize girdi. Güneş ve denizin keyfini çıkartan tatilciler, gökyüzünden denizin ortasına alçalmaya başlayan uçağı görünce heyecan yaşadı. Suya indikten belli bir süre sonra tekrar havalanan uçağı görenler, o anın görüntüsünü saniye saniye cep telefonu kameralarına çektiler.

Uçağın modeli ve neden denize iniş yaptığı ise merak konusu oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden bir yetkili, "O uçak müdürlüğümüz bünyesinde yangın söndürmede kullanılıyor. Denizde su aldıktan sonra tekrar havalandı" dedi.

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