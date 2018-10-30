Turistlerin balık pazarı ilgisi

Balıkçı Feridun Bistiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışveriş için çok sayıda turist geldiğini belirterek, "Son aylarda Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist ağırlıyoruz. Bazı günler çarşımızda sadece Bulgar ve Yunan turistler oluyor. Hemen hemen her gün balık almaya gelen turistler oluyor. Kosova, Yugoslavya ve Arnavutluk'tan gelenler de oluyor ama en fazla Yunan ve Bulgar turist bizi tercih ediyor." diye konuştu.

Hem balık çeşitliliği hem de esnafın güler yüzüyle karşılaşan turistler, tezgahlara günlük gelen balıkları almadan ülkelerine dönmüyor.

Yunan ve Bulgar turistlerin özellikle palamudu tercih ettiğini ifade eden Bistiren, şöyle devam etti:

"Yunanlılar levrek, çipura ve palamut alıyor. Bulgarlar ise lüfer ve palamut tercih ediyor. Ama turiste en çok palamut satıyoruz. Turistlerle aramız çok iyi, memnunuz. Her gün gidip geliyorlar. Dost olduk, aile gibiyiz artık. Balıklarımızı paketliyoruz, pişirip servis ettiklerimiz oluyor. Tuzluyoruz, buzluyoruz, paket yapıyoruz, memleketlerine kadar gönderiyoruz balıkları. Fiyatlar da uygun, hamsi kilo 15 lira, palamut tane 20 lira, lüfer tane 20-25 lira, çinekop 25 lira, barbun kilo 30 lira."

Balıkçı Hamza Köksoy da her gün Yunan ve Bulgar turiste balık sattıklarını ifade etti.

Turistlerin çok balık tükettiğini anlatan Köksoy, "Yunan ve Bulgar turistler balık seviyor, en çok palamut tercih ediyorlar. Biz de misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Yunanca ve Bulgarca öğrenmeye çalışıyoruz. Tezgahta müşteriye Türkçe, Yunanca ve Bulgarca sesleniyoruz." dedi.

Balık pazarının çok sayıda turist aldığını anlatan Köksoy, turistler sayesinde esnafın yüzünün güldüğünü kaydetti.