HABER

Turistlerin bulunduğu hamamda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde içerisinde yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu hamamın sauna bölümünde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Turistlerin bulunduğu hamamda yangın

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde içerisinde yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu hamamın sauna bölümünde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Turistler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
​Kemer'e bağlı Yeni Mahalle Akdeniz Caddesi'ndeki bir hamamın sauna kısmında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangınla birlikte içerisi dumanla dolarken, çalışanlar hamamdaki yerli ve yabancı turistleri hemen tahliye ederek, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Hamamdaki dumanı tahliye eden itfaiye ekipleri, içeride müşteri bulunup bulunmadığını kontrol etti. Bu sırada turistler ise olup biteni meraklı gözlerle izledi.
Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de çevrede alınan güvenlik önlemlerine destek verdi. Hamamda maddi zararın neden olduğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Turistlerin bulunduğu hamamda yangınTuristlerin bulunduğu hamamda yangınTuristlerin bulunduğu hamamda yangınTuristlerin bulunduğu hamamda yangın

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsı, sosyal medya hesabı ele verdiEvlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsı, sosyal medya hesabı ele verdi
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişmeBaltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.