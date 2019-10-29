Turistlerin Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapan turistler, düzenlenen organizasyonla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Turistler bedenleriyle Atatürk yazısını oluşturup, ellerindeki ay yıldızlı bayrakları gökyüzüne bıraktı.

Manavgat'ın Kumköy Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe otelde tatil yapan turistler büyük ilgi gösterdi. Bando ekibiyle otelin bahçesinde tur atan turistlere görevliler tarafından ay yıldızlı balonlar dağıtıldı. Bandoyla birlikte sahile yürüyerek giden turistler, bedenleriyle 'Atatürk' yazısını oluşturdu. Daha sonra ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan turistler görsel şölen oluşturdu.

Otelin Misafir İlişkileri Müdürü Nilüfer Ertürk, Türk milleti için 29 Ekim'in en önemli günlerden biri olduğunu belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı misafirlerimizle birlikte çok güzel bir şekilde kutladık. Misafirlerimizle çok önemli bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

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