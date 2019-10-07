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Turistlerin gözdesi: "Labirent görünümlü sazlıklar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ile Köyceğiz ilçelerinde yer alan labirent görünümlü sazlıkların arasında yolculuğa çıkan turistler, balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek keyifli bir tecrübe yaşıyor - Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı: - "Bölgeye gelen turistler tarih ve doğayı iç içe barındıran bir tatil yapıyor. Günübirlik turlarda binlerce kişi ağırlanıyor"

MUSTAFA ÇİFTÇİ/ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçesinde yer alan sazlıkların oluşturduğu doğal labirentler, sonbaharda büründüğü sarı renkle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor.

Köyceğiz ile Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nden İztuzu Plajı'na hareket eden turistler, sazlıklar arasında balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek tura başlıyor.

Yurt dışı ve yurt içinden tatilini geçirmek için gelen turistlerin uğrak noktalarının arasında yer alan bölgede, havadan bakıldığında labirenti andıran sazlık alanlar yer alıyor.

İlkbaharda yeşilin her tonunu sergileyen sazlıklar, sonbaharda sarının hakimiyetiyle turistlere kendini gösteriyor. Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla rüya gibi bir tatil imkanı sunuyor. Gökyüzünden bakıldığında su kanallarındaki parıltıyı gösteren Dalyan, deniz ve gölün birleşiminde yer alan İztuzu Plajı'ndaki kumsal tatilcilerin beğenisini kazanıyor.

Günü birlik tura katılan yabancı turistler, Köyceğiz Gölü'nün fazla suyunu Dalyan Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e götürmesine de şahit oluyor. Aynı zamanda balık yurdu olan kanal, çok sayıda nadir bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege ve Akdeniz'in birleştiği Köyceğiz Gölü'nün 54 bin dekarlık alanı kapsadığını söyledi.

Caretta carettaların en yoğun olduğu bölgeler arasında yer alan İztuzu Plajı'na Köyceğiz Gölünün 6-7 kilometrelik sazlık kanallarından geçerek ulaşıldığını belirten Yalılı, şöyle konuştu:

"Bölgeye gelen turistler tarih ve doğayı iç içe barındıran bir tatil yapıyor. Günü birlik turlarda binlerce kişi ağırlanıyor. Bölgemizin turizm potansiyeli çok yüksek. Belirli periyotlar halinde, belirli gruplarla hem kanalın üst temizliğini hem de dip temizliğini yapıyoruz. Bölgeye ağırlıklı olarak günü birlik misafirler geliyor. Misafirler caretta carettaları izliyor."

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