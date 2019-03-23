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Turistlerin gözü önünde şezlongları söküp attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 50 kişilik grup, bir otelin sahildeki şezlonglarını söküp attı.

Turistlerin gözü önünde şezlongları söküp attılar

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 50 kişilik grup, bir otelin sahildeki şezlonglarını söküp attı. Turistlerin gözü önünde yaşanan olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Şezlongları sökülen otelin sahibi Recep Özden, olayın yandaki otelin sahipleri tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederek, "Burada yapılan apaçık haydutluk" dedi.
Manavgat'ın dünyaca ünlü tatil merkezi Side turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otel tarafından, yandaki başka bir otelin sahibi E.K. ve oğlu A.K. hakkında, sahildeki plajın işgal edildiği ve şezlonglarının kaldırılarak gelişigüzel şekilde atıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Daha önce de iki otel arasında zaman zaman sorunlar yaşandığı belirtilen suç duyurusunda, çarşamba günü saat 17.30 sıralarında E.K. ve A.K. ile kim olduğu bilinmeyen yaklaşık 50 kişilik bir grubun sahile geldiği, burada otele ait şezlongları bulunduğu yerden kaldırarak, başka yere attığı, bu sırada plajdaki otelin güvenlik görevlisinin telefonla olayı otel yetkililerine haber verdiği belirtildi.
OLAY KAMERAYA YANSIDI
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Görüntülerde sahilde yürüyüş yapan turistlerin gözleri önünde, plaja inen kalabalık grubun, şezlongları bulundukları yerlerden sökerek, yan tarafa attığı, bu sırada yoldan geçen turistlerin dönüp yaşananları izlediği yer aldı. Olayı cep telefonuyla görüntülemeye çalışan güvenlik görevlisinin üzerine gruptan 8-10 kişinin yürüdüğü, aynı gruptan bazılarının da bunları uzaklaştırdığı görüldü.
'BİZİ PÜSKÜRTMEK İÇİN UĞRAŞIYORLAR'
Otel sahibi Recep Özden, olay günü Antalya'ya gittiğini belirterek, "Yolda otel müdürlerimden telefon geldi. 'Burayı 40- 50 kişiyle bastılar. Şezlonglarımızı söküyorlar, kendi şezlonglarını yerleştiriyorlar' dedi. Oysa henüz sezon başlamadı. Sırf bizi buradan püskürtmek için uğraşıyorlar. Bizim otelimiz 1997 yılından beridir faaliyette" dedi.
'TURİSTLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU'
Diğer otelin kaçak olduğunu ve belediyenin yerini işgal ettiğini öne süren Recep Özden, turizm sezonu öncesinde yaşanan olayın, en çok turizme sekte vuracağını kaydetti. Recep Özden, "Burada yaşananların hepsi yürüyüş yapan turistlerin gözü önünde oldu. Kalabalık gruptan bazılarına, bizim arkadaşlarımız bellerindeki silahı görünce müdahale edememiş. Her şey yasayla, yönetmeliklerle belliyken, burada yapılan apaçık bir haydutluk" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Turistlerin gözü önünde şezlongları söküp attılarTuristlerin gözü önünde şezlongları söküp attılarTuristlerin gözü önünde şezlongları söküp attılarTuristlerin gözü önünde şezlongları söküp attılar

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