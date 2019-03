Turistlerin gözü önünde şezlongları söküp attılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 50 kişilik grup, bir otelin sahildeki şezlonglarını söküp attı. Turistlerin gözü önünde yaşanan olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Şezlongları sökülen otelin sahibi Recep Özden, olayın yanlarındaki otelin sahipleri tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederek, Burada yapılan apaçık haydutluk dedi.

Manavgat'ın dünyaca ünlü tatil merkezi olan Side turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otel tarafından, hemen yanlarında bulunan başka bir otelin sahibi E.K. ve oğlu A.K. hakkında, sahilde bulunan plajın işgal edildiği ve şezlonglarının kaldırılarak gelişigüzel şekilde atıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Daha önce de her 2 otel arasında zaman zaman sorunlar yaşandığı belirtilen suç duyurusunda, geçen çarşamba günü saat 17.30 sıralarında E.K. ve A.K. ile kim olduğu bilinmeyen yaklaşık 50 kişilik bir grubun sahile geldiği, burada otele ait şezlongları bulunduğu yerden kaldırarak, başka yere attığı, bu sırada plajdaki otelin güvenlik görevlisinin telefonla olayı otel yetkililerine haber verdiği belirtildi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Görüntülerde sahilde yürüyüş yapan turistlerin gözleri önünde, plaja inen kalabalık bir grubun, şezlongları bulundukları yerlerden sökerek, yan tarafa attığı, bu sırada yoldan geçen turistlerin dönüp yaşananları izlediği anlar yer aldı. Olayı cep telefonuyla görüntülemeye çalışan güvenlik görevlisinin üzerine gruptan 8-10 kişinin yürüdüğü, aynı gruptan bazılarının da bunları uzaklaştırdığı görüldü.

'BİZİ PÜSKÜRTMEK İÇİN UĞRAŞIYORLAR'

Olayın yaşandığı otelin sahibi Recep Özden, olay günü Antalya'ya gittiğini belirterek, Yolda otel müdürlerimden telefon geldi. 'Burayı 40-50 kişiyle bastılar. Şezlonglarımızı söküyorlar, kendi şezlonglarını yerleştiriyorlar' dedi. Oysa henüz sezon başlamadı. Sırf bizi buradan püskürtmek için uğraşıyorlar. Bizim otelimiz 1997 yılından beridir faaliyette. Burası için her sene devlete ecrimisil ödüyoruz dedi.

'TURİSTLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU'

Diğer otelin kaçak olduğunu ve belediyenin yerini işgal ettiğini öne süren Recep Özden, turizm sezonu öncesinde yaşanan olayın en çok turizme sekte vuracağını kaydetti. Recep Özden, Burada yaşananların hepsi yürüyüş yapan turistlerin gözü önünde oldu. Kalabalık gruptan bazılarına, bizim arkadaşlarımız bellerindeki silahı görünce müdahale edememiş. Her şey yasayla, yönetmeliklerle belliyken, burada yapılan apaçık bir haydutluk diye konuştu.