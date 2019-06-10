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Turistlerin havuz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

HAVA sıcaklığının 27, nem oranının yüzde 71 olduğu Antalya'da su parkları dolup taşıyor.

Turistlerin havuz keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - HAVA sıcaklığının 27, nem oranının yüzde 71 olduğu Antalya'da su parkları dolup taşıyor. Kent merkezindeki Aqualand Su Parkı, farklı milletlerden turistlere ev sahipliği yaptı.
Haftanın 7 günü açık olan su parkı, tam kapasite çalışıyor. Su kaydıraklarının tamamının aktif çalıştığı su parkına gelen turistler eğlenceli saatler geçiriyor. Rus ve Alman turistlerin ağırlıklı tercih ettiği parkta, çeşitli animasyon şovlar da yapılıyor. Kimilerinin güneşlendiği, kimilerinin su kaydıraklarından kayarak zaman geçirdiği tesiste, dalga havuzu etkinliği her yaştan tatilcinin yoğun ilgisini çekiyor. Islak eğlencenin her anını değerlendiren çocuklar ise mini havuzda zaman geçiriyor.

FOTOĞRAFLI

Turistlerin havuz keyfiTuristlerin havuz keyfiTuristlerin havuz keyfiTuristlerin havuz keyfi

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