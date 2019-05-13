Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kiraladıkları aracın soyulduğunu belirten ve Alanya-Manavgat arasında bir otelde tatil yaptıklarını belirten turistlerden olayla ilgili bilgi aldı.

Tercüman aracılığıyla konuyla ilgili bilgi veren turistler, Manavgat’ta alış-veriş yaptıktan sonra yemek yemek ve nargile içmek için araçlarını sokak arasına park ettiklerini, döndüklerinde araçlarının sol ön camının kırık olduğunu, araç içerisinde ve bagajda bulunan eşyalarının çalındığını belirttiler. Karı-koca olduklarını belirten turistler, araç içerisinde Manavgat’ta satın aldıkları altın kolye ve bazı eşyaların yanı sıra kamera ve tabletlerinin bulunduğunu, hırsızların araçta ne varsa çaldıklarını dile getirdiler.