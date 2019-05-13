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Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçlarının camını kırıp eşyalarının çalındı diye polisi arayan turistlerin tezgahını polis bozdu. Çelişkili ifade veren turistlerin camı kendileri kırıp çalındığını iddia ettikleri altın kolye ve kamera gibi malzemelerin parasını sigortadan almayı planladıkları ortaya çıktı. 3’ü Letonyalı, 1’i Ermeni 4 turist hakkında suç uydurma ve mala zarar verme suçlarından tahkikat başlatıldı.

Eski Hisar Mahallesi 9503 sokak üzerinde park halindeki bir otomobilden, camını kırmak suretiyle hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Manavgat Polisi harekete geçti.

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kiraladıkları aracın soyulduğunu belirten ve Alanya-Manavgat arasında bir otelde tatil yaptıklarını belirten turistlerden olayla ilgili bilgi aldı.
Tercüman aracılığıyla konuyla ilgili bilgi veren turistler, Manavgat’ta alış-veriş yaptıktan sonra yemek yemek ve nargile içmek için araçlarını sokak arasına park ettiklerini, döndüklerinde araçlarının sol ön camının kırık olduğunu, araç içerisinde ve bagajda bulunan eşyalarının çalındığını belirttiler. Karı-koca olduklarını belirten turistler, araç içerisinde Manavgat’ta satın aldıkları altın kolye ve bazı eşyaların yanı sıra kamera ve tabletlerinin bulunduğunu, hırsızların araçta ne varsa çaldıklarını dile getirdiler.
Olay yerine çağrılan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, araç üzerinde parmak izi incelemesi yaparken, turistlerinde parmak izini aldıktan sonra turistleri ifade vermek üzere Şelale Polis Karakoluna yönlendirdi.
Şelale Polis Karakoluna gelen turistlerin çelişkili ifadeleri polislerin dikkatinden kaçmazken, Ermenistan uyruklu Martin Simonyan, sigortadan para almak amacıyla hep birlikte bir tezgah kurduklarını, aracın camını kendisinin kırdığını, araçta çalınan eşyaları olmadığını itiraf etti.
Simonyan’ın itirafının ardından Martin Simonyan’ın yanı sıra Letonyalı turistler Anastasia Papiksyano, Vereniko Sersneva ve Arsaks Papiksyans hakkında suç uydurma ve mala zarar verme suçlarından tahkikat başlatıldı. (İHA)
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Antalya polis turist

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