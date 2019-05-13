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Turistlerin hırsızlık yalanını polis bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:00 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçlarının camını kırıp eşyalarının çalındığını ihbar eden turistlerin, eşyaların parasını sigortadan almayı planladığı ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sigortadan para alabilmek için araçlarının camını kırarak eşyalarının çalındığı iddiasında bulunan dört turistin oyunu, polislerce bozuldu.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne Eski Hisar Mahallesi 9503 Sokak'ta park halindeki bir otomobilden, camını kırmak suretiyle hırsızlık yapıldığı ihbar edildi.

Olay yerine giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kiraladıkları aracın soyulduğunu söyleyen turistlerden olayla ilgili bilgi topladı.

Turistler, polise verdikleri bilgide, alışveriş yapmak ve yemek için araçlarını sokak arasına park ettiklerini, döndüklerinde araçlarının sol ön camının kırık olduğunu, araç içerisinde ve bagajda bulunan eşyalarının çalındığını öne sürdü.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, araç üzerinde parmak izi incelemesi yaparken, turistler de ifade vermek üzere Şelale Polis Karakoluna yönlendirildi.

Turistlerin karakolda çelişkili ifadeler vermesi üzerine olayı derinleştiren polis ekipleri, Ermenistan uyruklu Martin Simonyan'ın olayı itiraf etmesini sağladı.

Simonyan, sigortadan para almak amacıyla aracın camını kendisinin kırdığını, araçta çalınan eşyalarının olmadığını söyledi.

İtirafının ardından Simonyan ile diğer turistler Letonyalı Anastasia Papiksyano, Vereniko Sersneva ve Arsaks Papiksyans hakkında "suç uydurma ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık hırsızlık Manavgat turist

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