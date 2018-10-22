Turistlerin ilgisini çeken Obruk Gölü, turizme kazandırılmayı bekliyor

Haber-KameraHasan DÖNMEZKONYA,(DHA))Konya'nın Karatay ilçesindeki yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruğun içinde su birikmesiyle oluşan Obruk Gölü, turizme kazandırılmayı bekliyor. Kapadokya yol güzergahında olduğu için özellikle Çinli ve Koreli turistlerin ilgisini çeken Obruk Gölü, 300 metre çapında ve 145 metre derinliği bulunuyor. Bulunduğu mahalleye ve bitişiğinde Selçuklular döneminde yapılan hana ismini veren Obruk Gölü, yazın ilk aylarında koyu lacivert ve yeşil olan renginin yaz ilerledikçe çivit mavisi, berrak bir renk alma özelliğini taşıyor. Konya'da özellikle Karapınar ilçesinde irili- ufaklı 320'e yakın obruk bulunuyor. Bazılarının dibinde su bulunurken, bazılarında bulunmuyor. Konya- Aksaray karayolunun 70'inci kilometresinde Kızören mevkiinde oluşan obruk ise içinde tatlı suyun birikmesi nedeniyle göle dönüştü. 300 metre çapında ve 145 metre derinliğe sahip Obruk Gölü, Kapadokya güzergahında olduğu içinde özellikle Çinli ve Koreli turistlerin ilgisini çekiyor. Tur otobüsleriyle doğal güzelliği görmek için gelen turistler, obruğun eşsiz görüntüsü karşısında bol bol fotoğraf çektiriyor. Bulunduğu mahalleye ve bitişiğinde Selçuklular döneminde yapılan hana ismini veren Obruk Gölü, yazın ilk aylarında koyu lacivert ve yeşil olan renginin yaz ilerledikçe çivit mavisi, berrak bir renk alma özelliğini taşıyor. DOĞA HARİKASI, TURİST BEKLİYOR Obruk Mahallesi sakini Sıtkı Öztürk, yaz aylarında günde 10-15 turist otobüsünün geldiğini; ancak onların konaklaması ve dinlenip vakit geçirmesi için herhangi bir tesis ve yapının olmadığını belirtti. Öztürk, şunları söyledi Özellikle yaz mevsiminde 10-15 otobüs turist geliyor. Fakat turistlerin burada vakit geçirebileceği veya konaklayabileceği bir alan yok. Burada bir düzenleme yapılsa o zaman gelen turist daha fazla olur. Burada Selçuklulardan kalma bir han var. Han çok bakımsız. Restore etmek için gelen müteahhitler tamamlamadan gidiyor. Burası canlandırılırsa, turizme de katkısı olur. 1984 yılında göle bir çocuk düştü. Dalgıçlar geldi arama yaptı, çocuğu bulamadı. Sonra da bir netice alınamadı. TEKRAR GELMEK İSTİYORLAR Obruğu gezmeye gelen Malezya'da yaşayan Çinli turist Christian Choo, Türkiye çok güzel ülke. Çünkü çok doğal, çok renkli. Doğal oluşumlar harika görünüyor. Gördüklerim karşısında şaşırdım. Yemekler biraz ilginç; ama güzel bir ülke. Yabancı kültür ilginç ve tarihi birçok şey içeriyor. Arkadaşım daha önce buraya gelmişti. Ondan bir çok güzel şey gördüm. diye konuştu. Başka bir Çinli turist eczacı Jo Yee Türkiye benim için çok tarihi bir yer. Çok kültürel ve güzel yerler var. Özellikle Kapadokya gibi yerler görülmeye değer. Bunun gibi doğal alanları görmek güzel. Fırsat olunca bir daha geleceğim dedi.



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