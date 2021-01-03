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  4. Turistlerin İstiklal’in orta yerinde yaptıkları pes dedirtti

Turistlerin İstiklal’in orta yerinde yaptıkları pes dedirtti

03.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi’nde maske takmayan ve sigara içen turist grubu karakola götürüldü ve kendilerine ceza yazıldı.Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yayınlanan son genelgeyle hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ise muaf tutulacağı duyurulmuştu.

İstiklal Caddesi’nde maske takmayan ve sigara içen turist grubu karakola götürüldü ve kendilerine ceza yazıldı.
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yayınlanan son genelgeyle hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ise muaf tutulacağı duyurulmuştu. İstanbul’daki turistler de muafiyeti fırsat bilerek bugün yine İstiklal Caddesi’ne akın etti.

Kural tanımadılar, polis cezayı kesti
Meydan ve caddede devriye gezen polis ekipleri İstiklal Caddesi’nin tam ortasında kural tanımazcasına maske takmayan ve sigara içen bir turist grubunu fark etti. Turistlerin yanına giden polis önce maske takmaları ve sigara içmemeleri konusunda uyardı, sonra da turistleri polis merkezine götürdü. Kuralları hiçe sayan turistler kendilerine idari işlem uygulanmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

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