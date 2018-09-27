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Turistlerin Kangal köpeği ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 19:01 | Son Güncelleme

SİVAS'ta düzenlenen 3'üncü Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Kangal köpeklerine hayran kaldı.

Turistlerin Kangal köpeği ilgisi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta düzenlenen 3'üncü Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Kangal köpeklerine hayran kaldı.
Sivas'ta bugün başlayan ve 5 kıta, 52 ülkeden katılımın sağlanacağı zirve için kente gelen, aralarında Japon ve Almanların bulunduğu turistler İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Meraküm Tepesi'nde bulunan merkezi gezen turistler, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini yakından görme imkanı buldu. İri cüssesi ve gösterişli yapısının yanı sıra kurdu yenebilen tek çoban köpeği unvanına sahip Kangal köpekleri hakkında İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi Hüseyin Yıldız'dan bilgi alan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kafilede bulunanlardan Japon turist Yukia Uciyama, Kangal köpeklerinin çok iri bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Uciyama, merkezdeki köpekleri görmek için yeniden Sivas'a geleceğini ifade etti. Almanya'dan gelen Larissa Tielenein ise Kangal köpeklerini ilk kez canlı olarak görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Kangal köpeklerinin çok rahat, insanlara mutluluk ve değer veren bir hayvan olduğunu ifade eden Tielenein, "İlk kez canlı olarak gördüm. Kangal köpeği ile Alman kurdunu kıyaslarsak ikisi de çok enteresan, çok farklılar. Kangal köpekleri daha büyük ve daha güçlü. Güzel bir görüntüsü ve kafa yapısı var" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Turistlerin Kangal köpeği ilgisiTuristlerin Kangal köpeği ilgisiTuristlerin Kangal köpeği ilgisiTuristlerin Kangal köpeği ilgisi

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