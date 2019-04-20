Turistlerin Kuş Cenneti’nde kalması hedefleniyor

Samsun’da bulunan ve kuşların dünyadaki en önemli mola noktalarından bir tanesi olan Bafra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yapılacak yeni düzenlemelerle kuş gözlemlemeye gelen turistlerin deltada konaklaması hedefleniyor.

Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Türkiye’deki en büyük ve 1900’lü yılların başından itibaren en iyi korunmuş sulak alanlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Toplam 21 bin 263 ha yüz ölçümüne sahip olan bu delta bünyesinde; büyük oranda bozulmamış koşullarında muhafaza edilmekte olan geniş kalıcı mezotrofik gölleri, göletleri, havuzları, büyük sazlıkları, bataklıkları, kıyı kumullarını, kıyı ekosistemlerinin bentik habitatlarını, subasar orman ekosistemlerini barındırıyor.

Soyu küresel ölçekte tehlike altında olan 37 kuş türü bu deltada

Kızılırmak Deltası 356 kuş türü, 554 bitki türü, 35 balık türü, 42 memeli türü, 260 omurgasız türü, 13 sürüngen türü ve 12 amfibi türü için yaşam alanı sağlıyor. Deltada çok sayıda göl ve bataklık yer alırken, bu alanlar özellikle 356 kuş türü için önemli yuvalama ve konaklama alanı sağlıyor. Kızılırmak Deltası küresel ölçekte tehlike altında bulunan kuş türlerinden 37 türünü de bünyesinde barındırıyor.