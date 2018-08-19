HABER

Turistlerin kuyumcudaki hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'da turist aile, altın dolu çantayla girdikleri kuyumcuda bileklik ve yüzüğü el çabukluğuyla çaldı.

Turistlerin kuyumcudaki hırsızlığı güvenlik kamerasında

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da turist aile, altın dolu çantayla girdikleri kuyumcuda bileklik ve yüzüğü el çabukluğuyla çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'da 3 kişilik turist aile, Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki kuyumcuya dün saat 17.00'de girdi. Anne ve baba kameraların net görüntü almasını engellemek için şapka kullanırken, kızları ise daha çok takıları denedi. Erkek turist, kuyumcu Cenk Yalılı'yı konuşarak oyalarken, kadın turist ise çalışanın ve Yalılı'nın anlık dalgınlığından faydalanarak, tabladaki bilekliği el çubukluğuyla cebine attı. Aynı kadın birkaç dakika sonra ise başka bir tabladaki yüzüğü aynı şekilde cebine koyarken görüntülere takıldı. Aile, 1500 dolar değerindeki bir bilekliği de satın alarak kuyumcudan ayrıldı. Tezgahtaki tablaları kontrol eden Yalılı, bir bileklik ve yüzüğün eksik olduğunu görünce hemen polisi aradı. Güvenlik kamerasından yapılan incelemelerde, turist ailenin hırsızlık yaptığı tespit edildi.
ÇANTALARI ALTIN DOLUYDU
Kuyumcu Cenk Yalılı, hırsızlığı yapanların Arap turistler olduğunu söyledi. Yanlarında getirdikleri çantanın altın dolu olduğunu belirten Yalılı, alışverişlerinde paranın yanında çantalarındaki altınları takas olarak kullandığını kaydetti. Yalılı, “Büyük olasılıkla çantadaki altınları da başka kuyumculardan çalmışlardı. Çünkü bana bozdurdukları altınlar çok yeniydi. Neden bunları bozdurduklarını sorduğumda sıkıldıklarını söylediler. Benden aldıkları bileklik için 1500 liranın yanında çantalarındaki altınları verdiler. 5 bin liraya yakın zararım var" dedi.
BİR AYDA 4 HIRSIZLIK
Cenk Yalılı, son bir ayda Antalya'da bu tür hırsızlık olaylarının arttığını kaydetti. Yalılı, bir ayda farklı kuyumculardan 4 hırsızlık olayı yaşandığını söyledi. Yalılı, çanta dolusu altınla gelen ailelere karşı kuyumcuların dikkatli olmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Turistlerin kuyumcudaki hırsızlığı güvenlik kamerasındaTuristlerin kuyumcudaki hırsızlığı güvenlik kamerasında

PARTNERO soru yanıt buldu! 9 bin yıl önce insan nasıl görünüyordu?O soru yanıt buldu! 9 bin yıl önce insan nasıl görünüyordu?
Pikniğe gitmek için evden çıktı, Kızılırmak'ta cesedi bulunduPikniğe gitmek için evden çıktı, Kızılırmak'ta cesedi bulundu
Ece Seçkin, Sarımsak Kraliçesi olduEce Seçkin, Sarımsak Kraliçesi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.