Turistlerin kuyumcudaki hırsızlığı güvenlik kamerasında

Antalya'da 3 kişilik turist aile, Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki kuyumcuya dün saat 17.00'de girdi. Anne ve baba kameraların net görüntü almasını engellemek için şapka kullanırken, kızları ise daha çok takıları denedi. Erkek turist, kuyumcu Cenk Yalılı'yı konuşarak oyalarken, kadın turist ise çalışanın ve Yalılı'nın anlık dalgınlığından faydalanarak, tabladaki bilekliği el çubukluğuyla cebine attı. Aynı kadın birkaç dakika sonra ise başka bir tabladaki yüzüğü aynı şekilde cebine koyarken görüntülere takıldı. Aile, 1500 dolar değerindeki bir bilekliği de satın alarak kuyumcudan ayrıldı. Tezgahtaki tablaları kontrol eden Yalılı, bir bileklik ve yüzüğün eksik olduğunu görünce hemen polisi aradı. Güvenlik kamerasından yapılan incelemelerde, turist ailenin hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Kuyumcu Cenk Yalılı, hırsızlığı yapanların Arap turistler olduğunu söyledi. Yanlarında getirdikleri çantanın altın dolu olduğunu belirten Yalılı, alışverişlerinde paranın yanında çantalarındaki altınları takas olarak kullandığını kaydetti. Yalılı, “Büyük olasılıkla çantadaki altınları da başka kuyumculardan çalmışlardı. Çünkü bana bozdurdukları altınlar çok yeniydi. Neden bunları bozdurduklarını sorduğumda sıkıldıklarını söylediler. Benden aldıkları bileklik için 1500 liranın yanında çantalarındaki altınları verdiler. 5 bin liraya yakın zararım var" dedi.

BİR AYDA 4 HIRSIZLIK

Cenk Yalılı, son bir ayda Antalya'da bu tür hırsızlık olaylarının arttığını kaydetti. Yalılı, bir ayda farklı kuyumculardan 4 hırsızlık olayı yaşandığını söyledi. Yalılı, çanta dolusu altınla gelen ailelere karşı kuyumcuların dikkatli olmasını istedi.

