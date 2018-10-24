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Turistlerin, Peribacaları arasında tur keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

KAPADOKYA'ya gelen turistler, balon uçuşlarının yanı sıra, Peribacaları arasında ATV ve atlarla düzenlenen turlara ilgi gösteriyor.

Turistlerin, Peribacaları arasında tur keyfi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - KAPADOKYA'ya gelen turistler, balon uçuşlarının yanı sıra, Peribacaları arasında ATV ve atlarla düzenlenen turlara ilgi gösteriyor.
Peribacaları ve vadileri, sıcak hava balonculuğu ve yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya'yı Eylül ayında 320 bin 696 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistlerden 118 bin 257'si Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ederken, 54 bin 455'i Kaymaklı yer altı şehrini, 57 bin 740'ı Hacıbektaş Veli Müzesi'ni ve 36 bin 745'i ise Derinkuyu yeraltı şehrini ziyaret etti. Kapadokya bölgesini 2017 yılının Eylül ayında ise 242 bin 848 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Turistlerin çoğunluğunu Çinliler oluştururken, bölgede en çok sıcak hava balonlarıyla vadileri kuş bakışı izlemek, ATV ve atlarla peribacaları arasında gezinti yapmak, turistlerin tercihleri arasında yer alıyor. Rehberler öncülüğünde ATV'lere ya da atlara binen turistlere, bölgenin özellikleri hakkında bilgiler de veriliyor. Bölgenin doğal güzellikleri ve tarihi dokusu arasında motorlu araçlar (ATV) ya da atlarla düzenlenen turlara katılan turistlere gezinin belirlenen etaplarında kurulan mangallarda pişirilen etler ikram ediliyor.
Bölgede görev yapan rehberler, daha çok Çinli turistlerin bölgeyi tercih ettiğini, ancak Avrupa'nın pek çok ülkesinden, Brezilya, Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinden de turistlerin geldiğini ifade ettiler. Bölgedeki turizm hareketliliğinin Kasım ayına kadar sürmesini beklediklerini kaydeden rehberler, turistlerin, dünyada eşi ve benzeri olmayan bölgeden çok memnun ayrıldıklarını da belirtti.

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Turistlerin, Peribacaları arasında tur keyfiTuristlerin, Peribacaları arasında tur keyfiTuristlerin, Peribacaları arasında tur keyfiTuristlerin, Peribacaları arasında tur keyfi

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